Roma, 30 apr. - "Friuli: in 2 mesi M5s ha dimezzato gli elettori e come partito va sotto 10%. Alle 14 parla Di Maio? Inizi con un'approfondita analisi del voto: i cittadini in queste settimane hanno visto il suo volto arrogante, arrivista e inconcludente, pronto a tutto pur di entrare a Palazzo Chigi". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.