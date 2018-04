FVG, Bergamini (FI): trionfo centrodestra, ora a noi il governo

Roma, 30 apr. - "Dopo il Molise, il centrodestra unito trionfa anche in Friuli Venezia Giulia. Chi interpretava l'esito delle regionali come un test nazionale prenda atto che la coalizione di centrodestra si conferma la prima forza del Paese, con FI in crescita, grazie anche allo straordinario sforzo del presidente Berlusconi negli ultimi giorni di campagna elettorale. Il M5S, invece, crolla all'8%. Forza Italia prende quindi più voti del M5S. I friulani promuovono la concretezza di chi vuol dare un governo al Paese e bocciano chi si ostina a non rispettare il voto del 4 marzo". Così Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di FI, commenta il risultato delle elezioni in Friuli Venezia Giulia.

"Un messaggio chiaro che hanno voluto dare gli elettori - ha detto Bergamini - bocciando anche la prospettiva di un accordo Pd-M5S, e indicando quale area politica debba esprimere il prossimo governo. Ci auguriamo che il presidente Mattarella ne tenga conto nelle sue valutazioni e affidi al centrodestra la responsabilità della guida del Paese. È evidente che i dati elettorali parlano più chiaro dei veti e delle tattiche che hanno tenuto in stallo l`Italia per quasi due mesi".