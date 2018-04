Ascani (Pd): Fico chiarisca o si dimetta

Roma, 30 apr. - "Ieri Le Iene hanno mandato in onda un servizio nel quale si vede il presidente della Camera Roberto Fico che si contraddice ripetutamente, balbettando imbarazzato, sul contratto di lavoro della sua collaboratrice domestica che, a quanto pare, sarebbe pagata 500 euro al mese in nero da anni e sul ruolo di un altro collaboratore ucraino senza permesso di soggiorno. Credo ci siano solo due risposte possibili a quanto si vede in questi pochi minuti di video: o una inattaccabile dimostrazione che Le Iene si sono inventate tutto, o, se non è così, le inevitabili dimissioni da Presidente della Camera". Lo afferma Anna Ascani, parlamentare del Pd.

"Fico - aggiunge - si è proposto agli italiani come il moralizzatore della politica e delle istituzioni, attraverso una insopportabile propaganda fatta di autobus e passeggiate con la scorta diventate, nel giro di una settimana, corse in auto blu contromano. Coerenza vorrebbe che di fronte a quanto emerso, se corrisponde a verità, fosse lui stesso a prendere atto di non poter più ricoprire l`incarico di terza carica dello Stato. Attendiamo quindi i suoi inequivocabili chiarimenti in Aula o le sue dimissioni".