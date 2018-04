Governo, Gasparri: Renzi licenziato Di Maio, finita pagliacciata

Roma, 30 apr. - "I toni di Renzi sono stati molto drastici e sprezzanti, Renzi è riuscito addirittura a dire alcune verità sull'arroganza, la supponenza e l'inconsistenza dei Cinque Stelle. Insomma, Di Maio è stato licenziato, chissà se gli hanno pagato i contributi oppure gli è successo come alla colf di Fico, che pare non abbia pagato i contributi alla colf, la sua compagna, in casa dove abita lui. Sono felice sia finita questa pagliacciata di Di Maio Premier. Ora si vada alla serietà, il centrodestra ha più numeri, si dia l'incarico a un esponente di centrodestra per cercare i numeri in parlamento". Lo ha detto Maurizio Gasparri, FI, intervenendo a Radio Cusano Campus.