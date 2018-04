1 maggio, Furlan: sicurezza sul lavoro è condizione essenziale

Roma, 30 apr. - "Il lavoro è il principio fondamentale su cui si fonda la nostra Repubblica. Ma, soprattutto, la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro sono la condizione essenziale in una società civile e sviluppata". E' quanto sottolinea oggi la leader della Cisl Annamaria Furlan sul quotidiano, Conquiste del Lavoro alla vigilia del Primo Maggio e della manifestazione di Cgil, Cisl, Uil prevista domani a Prato.

"Di fronte all'aumento degli incidenti mortali sul lavoro che quotidianamente portano tragedie e lutti nelle famiglie italiane non si può parlare di fatalità" , aggiunge la Furlan. "Nel nostro Paese ogni giorno in media tre persone muoiono sul lavoro. E' una lenta morte collettiva, silenziosa, incrementata dalla precarietà, dai mancati investimenti in sicurezza, dall`omissione di controlli. In nome spesso del profitto ottenuto sulla pelle dei lavoratori. Come avviene a quei giovani fattorini di Foodora e di altre aziende della gig economy che, sottopagati e senza alcuna tutela, sfrecciano in bici per le strade delle città europee, ai ritmi serrati imposti dai computer che somministrano loro mansioni e ne monitorano le prestazioni. Domani saremo in piazza anche per loro e per tutti i lavoratori che combattono per difendere il proprio posto di lavoro", sottolinea la Segretaria della Cisl.

"È evidente che le imprese grandi e piccole sono chiamate oggi ad un ruolo di grande responsabilità", aggiunge ancora la Furlan. "Devono investire in nuovi macchinari più sicuri, rendere i luoghi di lavoro sempre meno vulnerabili agli incidenti. Ed anche il sindacato deve fare di più: denunciare gli appalti al ribasso, l`eccesso di esternalizzazioni, pretendere il rispetto integrale di tutte le norme sulla sicurezza. C`è bisogno di vincoli seri, garanzie salde, di discutere sui carichi eccessivi di lavoro e di straordinari. Bisogna contrattare il lavoro festivo e domenicale in tutti i settori, eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute. È anche un problema culturale, di rispetto per la dignità del lavoro che va difeso in questa società sempre più globalizzata ed individualista, come spesso ci ricorda papa Francesco".