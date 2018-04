Verducci (Pd): da Di Maio parole vergognose, indegne di democrazia

Roma, 30 apr. - "Di Maio dice al Pd: 'la pagheranno'. Cala la maschera e usa il peggior repertorio grillino, quello con cui in questi anni sono stati avvelenati i pozzi della politica italiana con campagne spregiudicate piene di odio, cinismo e falsità. Di Maio usa un linguaggio intimidatorio e vergognoso, indegno di qualunque consesso democratico. Parole grottesche e inquietanti di minaccia non solo verso il Pd, i suoi elettori e il suo popolo ma verso tutti coloro che credono nei valori democratici. Parole che ricordano tempi bui, che non torneranno perchè non saranno certo le parole di Di Maio nè di nessun altro a intimorirci". Così il senatore del Pd Francesco Verducci commenta le affermazioni del leader M5s Luigi Di Maio.