FVG, Ronzulli (FI): è conferma che italiani voglio centrodestra

Roma, 30 apr. - "Il risultato delle elezioni in Friuli Venezia Giulia conferma - se mai ci fossero stati ancora dubbi - che gli italiani vogliono essere governati dal centrodestra. Un centrodestra unito, con buona pace di chi cerca ogni giorno di raccontare una storia diversa a cui, però, gli italiani giustamente non credono. E infatti continuano a darci fiducia, sulla scorta della nostra - lunga - comune esperienza di governo, sia nazionale che locale. Il voto di oggi premia il buon governo azzurro, quello che i cittadini riconoscono in Lombardia, in Liguria, in Veneto e in tantissime città d'Italia. Quello che vogliono al governo del Paese. A differenza del Movimento Cinque Stelle, che continua a perdere consensi. Del resto, chi vorrebbe vivere in una città o in una regione amministrata come Roma, solo per citare il caso più eclatante dell'incompetenza grillina?". Così in una nota Licia Ronzuli, senatrice di Forza Italia.

"I pentastellati - ha aggiunto - sono stati capaci di raccogliere un voto di protesta alle ultime elezioni nazionali. Un voto comprensibile, di cittadini stanchi e provati dagli ultimi anni di governi non eletti, ma un voto che si è già esaurito anche grazie, se così si può dire, all'impasse istituzionale in cui Di Maio ha bloccato il paese negli ultimi 50 giorni. Gli italiani vogliono un governo, e lo vogliono efficiente e di centrodestra. Quel centrodestra di cui Forza Italia, con il suo Presidente Silvio Berlusconi, si è dimostrata ancora una volta parte fondamentale. Buon lavoro a Fedriga".