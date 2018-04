De Petris (Leu): Renzi si rassegni, sua riforma è stata sconfitta

Roma, 30 apr. - "Sarebbe ora che Renzi si decidesse a capire che la sua riforma costituzionale è stata sonoramente bocciata dagli elettori, invece di ridurre la politica a un tentativo permanente di rivincita sul voto del 4 dicembre". Lo dichiara la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto.

"Invece di invocare la riforma della Costituzione, Renzi dovrebbe scusarsi per aver imposto con ben otto voti di fiducia una legge elettorale che è all'origine della situazione attuale e che era stata pensata apposta per assicurare la non governabilità", prosegue la De Petris.

"In ogni caso - conclude la senatrice di Leu - è piratesco il comportamento di un leader che, invece di aspettare la riunione di una Direzione già convocata, la bombarda in anticipo con un'intervista televisiva, rendendola di fatto inutile. Se il Pd fosse ancora un partito vero e vitale non accetterebbe un simile comportamento".