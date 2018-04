FVG, Bernini (FI): ora subito governo di centrodestra

Roma, 30 apr. - "In Friuli Venezia Giulia il centrodestra ottiene una grandissima vittoria, riconquistando la Regione a Statuto speciale dopo una legislatura a guida Pd. Il voto registra un forte arretramento dei Cinquestelle, a riprova che la coalizione di centrodestra, quando è unita, non ha avversari. Un ulteriore significativo e chiaro segnale politico che non potrà essere misconosciuto a livello nazionale dove diviene ancor più urgente e necessario dar vita a un governo rispettoso del voto degli italiani. Noi di Forza Italia siamo pronti a assumerci le nostre responsabilità e lo è tutto il centrodestra che dovrà guidare il Paese aiutandolo a uscire dalla palude in cui per varie ragioni si trova. A Massimiliano Fedriga, giovane e competente collega e politico di grandi prospettive, vadano anche a nome dei senatori di Forza Italia le più vive congratulazioni per questa bellissima vittoria e l'augurio di buon lavoro". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.