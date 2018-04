Dublino, 30 apr. - Il capo negoziatore della Commissione europea per la Brexit Michel Barnier ha avvertito che i colloqui sono a "rischio" a causa del disaccordo sul futuro del confine con l'Irlanda dopo che la Gran Bretagna avrà lasciato l'Unione europea.

A una conferenza stampa durante la sua visita in Irlanda, Barnier ha chiesto una "soluzione chiara e operativa per l'Irlanda", da includere nell'accordo per la Brexit, aggiungendo: "Finché non raggiungiamo questo accordo, c'è un rischio".