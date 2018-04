Altro che Facebook: in Cina monitorato il cervello dei dipendenti -4

Roma, 30 apr. - Ovviamene l'ampio utilizzo di strumenti per captare dati cerebrali suscita il timore che si concretizzi lo scenario paventato da George Orwell in "1984", con una psicopolizia in grado di leggere e punire le persone per il loro pensiero. "Non ci sono leggi o regolamenti che limitino l'uso di questo tipo di equipaggiamento in Cina", ha detto al SCMP Qiao Zhian dell'Università di Pechino. "Il datore di lavoro - ha proseguito - può avere un forte incentivo a usare la tecnologia per un maggiore profitto e i dipendenti sono usualmente in una posizione troppo debole per dire no. Già la vendita di dei dati Facebook è una cosa pessima. La sorveglianza del cervello potrebbe portare l'abuso della privacy a un nuovo livello".