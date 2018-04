Altro che Facebook: in Cina monitorato il cervello dei dipendenti -3

Roma, 30 apr. - Sempre a Ningbo c'è un centro di ricerca, presso l'università locale, che si chiama Neuro Cap ed è finanziato dal governo. Il suo programma di sorveglianza cerebrale è stato adottato in più di una decina di aziende per monitorare lo stato emotivo dei dipendenti. "Quando il sistema lancia un allarme, il manager chiede al dipendente di prendersi un giorno di riposo o di spostarsi a una mansione meno critica. Alcuni lavori richiedono alta concentrazione e non c'è spazio per errori", ha spiegato al SCMP la professoressa Jia Jia del centro.

La tecnologia, che in un primo momento è stata accolta con ovvio sospetto dai lavoratori, è disponibile da anni. Ma, mentre in altri Paesi il suo utilizzo è stato molto limitato da un contesto normativo e sociale più regolato, la Cina la sta adottando in maniera più massiccia. E questo consentirà a Pechino di accumulare dati e know-how che la metterà all'avanguardia nell'uso di tali tecniche altrove considerate eccessivamente invasive. Si stanno già studiando altre applicazioni, a partire dall'utilizzo all'interno delle cabine di pilotaggio degli aerei di linea per monitorare lo stato psichico dei piloti. (Segue)