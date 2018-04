Roma, 30 apr. - Un'altra azienda elettrica, la Zhejiang Electric Power, sostiene di aver aumentato i profitti di circa 2 miliardi di yuan (315 mln di dollari) grazie all'utilizzo di tecnologie di monitoraggio cerebrale, introdotte già dal 2014.

La Ningbo Shenyang Logistics, dal canto suo, utilizza la lettura delle onde cerebrali per l'addestramento dei nuovi addetti. I sensori sono integrati in caschi per la realtà virtuale che simulano i diversi scenari sul lavoro. (Segue)