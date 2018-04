Istat, ad aprile inflazione scende allo 0,5% -2

Roma, 30 apr. - Rallenta ad aprile anche l'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, dallo 0,7% di marzo allo 0,5% mentre quella al netto dei soli beni energetici resta ferma allo 0,5%.

L'Istat segnala che l'inflazione acquisita per il 2018 è pari a +0,7% per l'indice generale e a +0,5% per la componente di fondo.

In forte accelerazione invece i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto che salgono dello 0,5% in termini congiunturali e dell'1,6% in termini tendenziali rispetto al +0,8% del mese precedente.

"L'inversione di tendenza dei prezzi degli Energetici regolamentati (soprattutto energia elettrica e gas) - commenta l'Istituto di statistica - ha contribuito in misura rilevante al rallentamento dell'inflazione; d'altra parte, le tensioni su alcuni prodotti di largo consumo hanno determinato un'accelerazione dei prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto, che incidono per il 40% sulla spesa delle famiglie. Per le famiglie è quindi un quadro contrastante quello che emerge dai dati di aprile".

"Dal punto di vista macroeconomico si conferma invece, rafforzandosi, il contesto di bassa inflazione di fondo che caratterizza ormai da diversi anni la nostra economia" conclude l'Istat.