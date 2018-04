FVG: Lega primo partito al 33,53%, quasi tre volte FI

Trieste, 30 apr. - Ad un terzo dello scrutinio elettorale in FVG, la Lega è al 33,53%, il PD al 19,60%, Forza Italia al 12,06%, il M5S al 7,99%, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale al 5,73%, Progetto FVG al 5,54%, Cittadini per Bolzonello Presidente 4,03%, Autonomia Responsabile al 3,47%, Open-Sinistra FVG al 3,08%, Slovenska Skupnost al 2,59%, Patto per l'Autonomia al 2,37%. Alle elezioni politiche del 4 marzo, la Lega era al 25,80%, Forza Italia al 10,67%, Fratelli d'Italia al 5,31%, il PD al 18,73%, il M5S al 24,56%, L.e.u. al 3,20%.

La Lega, dunque, aumenta di circa 8 punti, con consensi quasi tre volte superiori a quelli raccolti da Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi cresce di quasi 2 punti, mentre il PD sale di circa un punto. Crolla invece il Movimento 5 Stelle.