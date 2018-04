Anzaldi:Di Maio ha perso la testa, chiede voti a Pd e poi minaccia

Roma, 30 apr. - "Di Maio ha perso la testa: la mattina chiede al Pd e a Renzi di votare la fiducia al suo governo, la sera usa toni minacciosi ben poco istituzionali, `la pagheranno`". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Dopo due mesi di balletti - prosegue Anzaldi - di spartizioni con Lega e Forza Italia, di bugie sui furbetti di Rimborsopoli, dopo settimane di penose trovate da Prima Repubblica come la politica dei due forni, l`inciucio mascherato da contratto e le maggioranze variabili con programmi à la carte, Di Maio ha dimostrato ampiamente agli italiani quanto fosse smisurata la sua voglia di poltrona: pur di arrivare a Palazzo Chigi, si è dimostrato pronto a qualunque cosa. Come scrive il Corriere, pensava di comprare il Pd con `quattro o cinque ministeri`, sbianchettando nottetempo il suo programma elettorale: innanzitutto una presa in giro per gli elettori, che peraltro sia M5s che il suo leader stanno già pagando in termini di consenso, come dimostrano i sondaggi. #senzadime".