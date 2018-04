Trieste, 30 apr. - Ad un terzo dello scrutinio delle sezioni elettorali in Friuli Venezia Giulia, il candidato presidente del centrodestra, Massimiliano Fedriga, si consolida in testa con il 55,6% dei voti. Sergio Bolzonello, del centrosinistra, si stabilizza intorno al 28,5%. Scende ancora, invece, Alessandro Fraleoni Morgera, del Movimento 5 Stelle, al 12,9%, mentre sale Sergio Ceccotti, del Patto per l'Autonomia, al 3%. Sono state scrutinate 489 sezioni su 1369.