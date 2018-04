Abe in tour in Medio Oriente, prima tappa gli Emirati

Roma, 30 apr. - Il primo ministro giapponese Shinzo Abe è arrivato negli Emirati arabi uniti per colloqui volti a rafforzare i rapporti politici e, soprattutto, economici.

Abu Dhabi è la prima tappa di un viaggio in Medio Oriente che lo porterà anche in Giordania, Israele e Territori palestinesi.

Oggi il capo del governo di Tokyo incontra i leader degli Emirati e prende parte a un business forum. Gli Emirati sono il principale partner economico in Medio Oriente per il Giappone e il secondo fornitore di Tokyo per quanto riguarda gli idrocarburi, con un quarto del fabbisogno di greggio coperto lo scorso anno.

A febbraio la compagnia petrolifera di stato degli Emirati, ADNOC, ha detto di aver assegnato alla giapponese Inpex una quota del 10 per cento in una concessione petrolifera offshore, per un valore di 600 milioni di dollari. La concessione ha una durata di 40 anni. Inoltre Inpex ha ricevuto da ADNOC la proroga per altri 25 anni del 40 per cento della concessione a Satah e Umm al Dalkh.