Fico, Germanà (FI): dopo vicenda colf si dimetta

Roma, 30 apr. - "L`imbarazzante performance alla trasmissione Le Iene della terza carica dello Stato Roberto Fico non lascia spazio ad interpretazioni o errori. L`Italia non può essere rappresentata da un grillino di facciata che predica bene e razzola male. Fico rinunci subito alle trattative per la formazione del governo e si dimetta dalla carica di presidente della Camera, che evidentemente non rappresenta in modo adeguato. Le Istituzioni sono una cosa seria, non basta urlare in piazza per rappresentare milioni di italiani occorre essere all`altezza del ruolo che si ricopre e dopo quanto visto alle Iene ho i miei seri dubbi che lui lo sia". Lo afferma in una nota Nino Germanà, deputato di Forza Italia.