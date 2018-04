Cassa ragionieri, ok a bilancio 2017 in utile per 45,4 mln -2

Roma, 30 apr. - I pensionati sono 9.118 con un incremento di 131 unità rispetto a quelli in essere nel 2016. I pensionati attivi sono 3.521 (198 in meno del 2016).

L`assemblea dei Delegati ha approvato modifiche allo Statuto e al Regolamento per i trattamenti assistenziali "che ampliano le tutele a favore degli associati sostenendo interventi a favore della formazione e dello sviluppo della professione, nonché un importante intervento di manutenzione sul Regolamento della previdenza a più di 4 anni dalla sua approvazione". Le modifiche, che ora dovranno essere inviate ai Ministeri vigilanti per l`approvazione, "cambiano il sistema sanzionatorio che introduce forme di attenuazione per il ravvedimento spontaneo degli iscritti per le morosità non contestate dall`ente e aggiustano il tiro su alcune norme alla luce dell`esperienza maturata, a tutela in particolare delle categorie più deboli come i superstiti e i pensionati di invalidità e inabilità".