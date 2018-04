Cassa ragionieri, ok a bilancio 2017 in utile per 45,4 mln

Roma, 30 apr. - Il Comitato dei delegati dell`Associazione Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri, presieduto da Luigi Pagliuca, ha approvato il bilancio d`esercizio dell`anno 2017, che chiude con un utile di 45,4 milioni di euro, con un incremento di 15,5 milioni circa rispetto al bilancio di previsione assestato.

Il risultato a consuntivo, rispetto al preventivo assestato di novembre 2017, spiega la Cassa, è influenzato positivamente da un incremento dei proventi di natura finanziaria per 16,9 milioni circa.

Il margine di contribuzione dell`area previdenziale (differenza tra i ricavi per contributi e i costi per prestazioni previdenziali e assistenziali) è pari a 48, 2 milioni circa in riduzione di 3,3 milioni di euro rispetto al precedente esercizio a causa della maggiore rettifica di svalutazione dei crediti, delle sanzioni e degli interessi vantati nei confronti degli iscritti.

Il rendimento del portafoglio obiettivo del portafoglio mobiliare investito nelle Gestioni affidate a terzi ha conseguito un risultato del 5,74%.

Il patrimonio investito risultante dall`attivo del bilancio è di 2.035 milioni di euro a fine 2017 con una valorizzazione a mercato di 2.105 milioni. (Segue)