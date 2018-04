Fico, Gasparri (FI): M5S predicavano male e razzolano peggio

Roma, 30 apr. - "Predicavano maluccio e razzolano peggio. Fico, dismessi da poche ore i cordoni-scorta, che con decine di poliziotti e carabinieri accompagnavano le sue blindatissime passeggiate, in pochi giorni colleziona una seconda figuraccia. Se hanno ragione le Iene, talvolta moleste ma spesso documentate, Fico si avvarrebbe di una colf, cosa imprevista per un uomo così austero e tramviario, alla quale, dicono, non pagherebbe i contributi previdenziali dovuti. La sua fantasia qualifica la collaboratrice come una amica di famiglia, che aiuta volontariamente. L`interessata parla invece da lavoratrice". Lo dichiara il sen. Maurizio Gasparri (FI).

"Uno vale uno, dicevano - continua - però `una` che lavora diventa una amica di casa quando le si dovrebbe riconoscere il dovuto. Non c`è bisogno che Fico incontri nuovamente il boss dell`Inps Boeri per sapere cosa avrebbe dovuto fare. Posso spiegargli io come un periodico versamento avrebbe evitato l`imbarazzo. Certo al posto dell`articolo 18 molto più fico il metodo Fico: uno è dipendente tutti i giorni, salvo il giorno della paga, quando si diventa amico di casa `senza nulla a pretendere` come diceva Totò a Peppino. Chi sa se Rousseau è d`accordo".