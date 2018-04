Iran, Teheran: infondate accuse Usa su sue "ambizioni" regionali

Teheran, 30 apr. - L'Iran ha definito "infondate" le accuse lanciate alla vigilia dagli Stati Uniti sulle sue ambizioni egemoniche nella regione mediorientale. "Le parole pronunciate dal Segretario di stato americano (Mike Pompeo) sulla presenza e sul ruolo della Repubblica islamica d'Iran in alcuni paesi della regione sono la ripetizione di accuse assurde e infondate", ha afferamto il protavoce degli Esteri iraniano Bahram Ghassemi, "la presenza (iraniana in Siria e in Iraq, ndr) risponde alla richiesta del governo legittimo di questi due paesi e si esercita nel quadro della lotta contro il terrorismo nella regione e questa assistenza continuerà fin tanto che questi governi avranno bisogno di aiuto in questa lotta".

Ieri il sergretario di stato americano Mike Pompeo, in visita in Arabia Saudita, aveva denunciato le ambizioni egemoniche di Teheran in Medio Oriente: "L'obiettivo dell'Iran resta quello di dominare il Medio Oriente", aveva detto Pompeo assicurando che l'Iran "vende armi ai ribelli Houthi nello Yemen" e "sostiene il regime assassino di Bashar al Assad" in Siria. (fonte afp)