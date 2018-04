Fvg, Cattaneo (FI): centrodestra unito vince, crollo M5S

Roma, 30 apr. - "In Friuli Venezia Giulia si sta concretizzando sezione dopo sezione una grandissima vittoria del centrodestra unito, che alle politiche aveva raccolto il 43% dei voti e che oggi va ben oltre il 50%. I dati ci dicono con chiarezza che stiamo assistendo invece al crollo del Movimento 5 Stelle che rischia di non chiudere neanche al 15% dopo aver conquistato il 25% alle politiche. Forza Italia tiene, grazie soprattutto alla presenza diretta sul territorio del Presidente Berlusconi che nell`ultima settimana si è speso in prima persona, e si dimostra ancora una volta un partito fondamentale per la vittoria del centrodestra unito". Lo dichiara Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e membro del Comitato di Presidenza del partito di Silvio Berlusconi.