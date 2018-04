Fvg: centrodestra passa dal 42,97% delle politiche al 55,4%

Trieste, 30 apr. - Lo spoglio di 157 sezioni su 1.369, in Friuli Venezia Giulia, dà in testa Massimiliano Fedriga del centrodestra, con il 55,4%. Al secondo posto Sergio Bolzonello, del centrosinistra, con il 28,7%, al terzo Alessandro Fraleoni Morgera, del Movimento 5 Stelle, con il 14%, all'ultimo Sergio Ceccotti del Patto per l'Autonomia, con l'1,9%.

Alle elezioni politiche del 4 marzo scorso, quando l'affluenza era stata del 75,12% (mentre ieri si è fermata a poco sopra il 49,65%), il centrodestra aveva totalizzato il 42,97%, con la Lega al 25,80 e Forza Italia al 10,67%. Il secondo partito era stato il Movimento 5 Stelle con il 24,56%, il terzo il Pd con il 18,73%.