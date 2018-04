India, bufera su piano governo per far "adottare" monumenti -2

Roma, 30 apr. - Tuttavia il Partito del Congresso, all'opposizione, ha bocciato il piano e chiesto più fondi pubblici per gestire le strutture. "Perché dovrebbe essere affittato? Giornata triste e oscura nella nostra storia", ha scritto su Twitter Mamata Banerjee, primo ministro dello stato del Bengala occidentale e avversario di Modi. La storica e attivista del patrimonio culturale di Delhi, Rana Safvi, ha affermato che non è chiaro come verrà monitorata la gestione aziendale di questi siti. "Non c'è chiarezza sulla quantità di denaro che le società spenderanno per le strutture, ma sicuramente guadagneranno più fondi dai biglietti rispetto all'importo del contratto".

Inoltre molti monumenti della lista appartengono all'epoca dei sovrani musulmani e la loro storia è stata fonte di controversie per alcuni nazionalisti indù di destra, incluso il Bharatiya Janata Party (BJP), il partito di Modi. Questi hanno sostenuto, ad esempio, che il Taj Mahal venne costruito su un tempio indù. Il contratto prevede che le aziende sponsor producano anche le guide dei siti. "Non siamo sicuri quali fonti storiche (le aziende) usino nelle guide audio-video, questo resta un argomento di grande preoccupazione", ha affermato Safvi.

L'India ha quasi 3.700 monumenti storici, tra cui 31 siti del patrimonio mondiale dell'Unesco. (con fonte afp)