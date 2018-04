India, bufera su piano governo per far "adottare" monumenti

Roma, 30 apr. - Roma, 30 apr. - Il piano del governo indiano per far "adottare" alcuni monumenti simbolo della storia artistico culturale indiana, come il Taj Mahal, ha scatenato una vivace protesta da parte dell'opposizione e di gruppi di attivisti, che accusano Nuova Delhi di voler privatizzare il patrimonio storico.

Il piano del primo ministro Narendra Modi "Adotta un Patrimonio" prevede di "affittare" 95 siti storici in tutto il territorio indiano ad entità private: ieri il ministero del turismo ha annunciato un contratto quinquennale del valore di 250 milioni di rupie (3,7 milioni di dollari) con il gruppo Dalmazia Bharat per il Forte Rosso di Delhi, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e per un altro palazzo nello stato meridionale dell'Andhra Pradesh.

Il Forte Rosso - costruito dall'imperatore Mughal Shah Jahan nel 1639 e anche sulla lista dell'Unesco - è il luogo in cui il primo ministro indiano pronuncia il discorso annuale per l'indipendenza. La lista dei monumenti include anche il Taj Mahal - a cui concorrono due gruppi - e il complesso Qutub Minar del XII secolo, sempre nella lista dell'Unesco come Patrimonio dell'Umanità a Delhi.

Il governo afferma che gli appalti aggiudicati nell'ambito del programma riguarderanno solo lo sviluppo, le operazioni e la manutenzione dei servizi al Forte Rosso. La Dalmia Bharat sarà autorizzata a fare pubblicità, stabilire i prezzi dei biglietti e guadagnare denaro dalle vendite, sotto la supervisione del governo. Tutti i proventi devono andare a favore del monumento, secondo i funzionari del governo che insistono sul fatto che le aziende non potranno trarre profitti dal contratto. (Segue)