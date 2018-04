Cina rischia di stare ai margini del disgelo nordcoreano -5

Roma, 30 apr. - Per quanto il presidente Usa Donald Trump si sia affrettato a lodare il ruolo avuto da Xi e dalla Cina nell'evoluzione che ha portato al vertice di venerdì e porterà all'eventuale summit Trump-Kim a fine maggio-inizio giugno - e tra le possibili location potrebbe esservi anche la Cina -, il pallino è sostanzialmente nelle mani di Washington, dopo che Kim ha posto sul tavolo la denuclearizzazione. Bisognerà capire di quanto rigore Trump intenda caricare questa nozione. Finora l'Amministrazione Trump - anche ieri per bocca del consigliere di sicurezza nazionale John Bolton, un falco - ripete come un mantra la formula di una denuclearizzazione "completa, verificabile e irreversibile". E Bolton ieri ha posto come modello il precedente della Libia del 2003-2004. Non è molto rassicurante per Pyongyang, vista la fine fatta dal protagonista di quel disarmo: il colonnello Muammar Gheddafi.