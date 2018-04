Cina rischia di stare ai margini del disgelo nordcoreano -4

Roma, 30 apr. - Pechino, per quanto riguarda i negoziati, ha in passato fornito un'importante mediazione, ma nell'era Xi si è tenuta abbastanza fuori dal ginepraio nordcoreano. "La posizione del ministero degli Esteri cinese è stata quella di non considerarlo un proprio affare e di lasciare che Nord Corea e Usa comunicassero direttamente", ha segnalato Zhang Liangui della Scuola centrale di partito, che addestra i quadri del Partito comunista, al South China Morning Post. "Ora però le cose sono fuori dal controllo della Cina e non è una sorpresa che si trovi esclusa dalle discussioni".

Pechino è firmataria dell'armistizio che ha interrotto la Guerra di Corea nel 1953, quindi la possibilità che resti del tutto esclusa non si pone: se l'auspicio è quello di un superamento del regime di armistizio, c'è bisogno anche della sua firma. Tuttavia la Dichiarazione congiunta di Panmunjom, firmata da Kim e Moon venerdì, ipotizza l'eventualità di un formato a tre (Sudcorea, Nordcorea, Usa) - accanto a un eventuale formato a quattro che includa anche la Cina - per i colloqui sul disgelo. Non c'è più cenno al formato a sei (che include anche Russia e Giappone), che era stato promosso proprio da Pechino. Un alto diplomatico cinese, sempre al South China Morning Post, ha supposto che sia Seoul che Pyongyang vogliano diluire l'influenza di Pechino nella Penisola coreana. (Segue)