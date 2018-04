Cina rischia di stare ai margini del disgelo nordcoreano -3

Roma, 30 apr. - Pechino ha anche protestato in occasione degli ultimi test nucleari presso il sito di Punggye-ri, che è vicino al confine. A settembre dello scorso anno, quando si è svolto il sesto e più potente test nucleare nordcoreano, la deflagrazione ha provocato un terremoto di magnitudo 6,3 che ha suscitato il panico sul versante cinese del confine e ha provocato paura per l'eventuale ricaduta radioattiva, stata smentita dalla Corea del Nord.

Durante il summit intercoreano Kim Jong Un ha detto a Moon che chiuderà il sito nucleare entro maggio. Non casualmente proprio dalla Cina studiosi avevano affermato che in realtà quel sito sarebbe ormai non più utilizzabile perché i test nucleari avrebbero reso instabile la montagna. E' stato lo stesso Kim, parlando con Moon, che ha smentito questa interpretazione: "Alcuni dicono che stiamo chiudendo il sito non più utilizzabile, ma vedrete che abbiamo due grandi tunnel e che sono in buone condizioni". Quest'affermazione è supportata anche dall'analisi del prestigioso sito di cose nordcoreane 38 North, per il quale fino a questo mese sono proseguiti lavori di ampliamento della struttura.(Segue)