Cina rischia di stare ai margini del disgelo nordcoreano

Roma, 30 apr. - La Cina, preoccupata di essere messa ai margini del disgelo nordcoreano, manda questa settimana il suo ministro degli Esteri Wang Yi a Pyongyang per fare il punto della situazione.

Sarà la prima visita di un capo della diplomazia cinese in Corea del Nord dal 2007 e viene dopo che Kim Jong Un si è recato - a inizio aprile - in treno a Pechino per incontrare il presidente Xi Jinping prima dello storico terzo summit intercoreano con il leader del Sud Moon Jae-in dello scorso venerdì. E probabilmente servirà a preparare anche una visita di Xi, invitato da Kim a Pyongyang. (Segue)