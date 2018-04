Fvg: cominciato spoglio, Fedriga subito in testa (54,2%)

Trieste, 30 apr. - Massimiliano Fedriga, Lega, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia, è in testa fin dalle prime sezioni scrutinate. Dopo 18 su 1.369, si piazza, com'era previsto, oltre il 50%, precisamente al 54,2%. Il vicepresidente uscente, Sergio Bolzonello, Pd, candidato del centrosinistra, è al secondo posto, col 29,8%, e quindi si avvia all'elezione. A rischiare di rimanere fuori dell'aula consiliare è il terzo candidato, Alessandro Fraleoni Morgera, M5S, che non va oltre al 15,3%. Ultimo Sergio Cecotti del Patto per l'autonomia, fermo allo 0,8%.