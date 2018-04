Messico, 150 migranti in "carovana" ammassati al confine con Usa

Roma, 30 apr. - Un gruppo di almeno 150 migranti centroamericani ha raggiunto Tijuana, alla frontiera tra Messico e Stati uniti, determinato a chiedere asilo agli Usa. "Speriamo che il governo americano ci apra le porte", ha dichiarato Reyna Isabel Rodríguez, 52 anni, venuta dal Salvador con i suoi due nipotini.

La carovana, battezzata "Viacrucis Migrante" e considerata dalla Casa Bianca una minaccia alla sicurezza degli Usa, era partita a fine marzo dalla città messicana di Tapachula, con la partecipazione di un migliaio di persone che si sono via via disperse lungo il percorso. L'iniziativa era stata lanciata nel 2010 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla drammatica traversata del Messico da parte dei migranti centramericani.

"Vogliamo dire al presidente degli Stati uniti che non siamo criminali, non siamo terroristi , che ci dia la chance di vivere senza paura", ha dichiarato una delle organizzatrici della carovana, Irineo Mujica.

Trump, che in campagna elettorale ha promesso di fermare l'immigrazione clandestina dal Messico, ha ordinato il dispiegamento lunga la frontiera della Guardia Nazionale. Il Messico ha concesso ai migranti un visto di transito di un mese per decidere se restare nel Paese come rifugiati, tornare a casa o continuare a tentare l'ingresso negli Usa. (fonte afp)