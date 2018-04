Fontana: Lega non cambia squadra, pronti a tornare alle urne

Roma, 30 apr. - "Ci hanno chiesto di cambiare la squadra che ha vinto. Una cosa che non ha senso, neanche in politica". Lo ha detto Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, in un'intervista al Corriere della Sera.

"Se riuscisse il tentativo M5S-Pd significherebbe che la prima coalizione e il programma più votato sarebbero fuori dal governo. Per giunta, all`indomani di appuntamenti elettorali in cui hanno vinto un'altra volta. A quel punto, la maggioranza degli elettori si sentirebbe presa in giro".

Fontana ha aggiunto che "se la democrazia vale qualcosa, il percorso logico sarebbe quello: governo di chi ha vinto, noi e loro. Se invece i 5 Stelle pretendono di fare un governo a tutti costi, anche loro non rispetteranno la volontà degli italiani. Matteo Salvini ha dimostrato una disponibilità straordinaria, ha detto che il centrodestra è disponibile anche dopo che Di Maio ha chiuso. Lo ammetto, non sarei riuscito ad essere così paziente. Se i 5 stelle si ostinano, l`unica strada è il tornare al voto".

Per fare una legge elettorale, ha chiarito Fontana, "occorre comunque un accordo tra i partiti, partendo da chi ha vinto le elezioni. Se necessario, si potrebbe tornare alle urne in autunno. Di certo, noi non abbiamo paura delle urne".