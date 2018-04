Roma, 30 apr. - Emmanuel Macron, Angela Merkel e Theresa May hanno messo di nuovo in guardia gli Stati uniti contro le sanzioni commerciali verso l'Europa, stimando che l'Unione europea "deve tenersi pronta in reagire, in caso, con efficacia e celerità".

I tre leader di Francia, Germania e Gran Bretagna in un comunicato diffuso dall'Eliseo a seguito di un colloquio telefonico hanno invitato Washington "a non assumere misure contrarie agli interessi transatlantici".