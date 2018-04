Iran, Rohani: accordo nucleare non è rinegoziabile

Roma, 30 apr. - L'accordo nucleare iraniano concluso nel 2015 non è "in alcuna maniera negoziabile". L'ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani al suo omologo francese Emmanuel Macron, secondo il sito della presidenza iraniana.

"L'accordo nucleare e gli altri soggetti connessi non sono in alcun modo negoziabili", ha detto Rohani. L'Iran, ha continuato, "non accetterà alcuna restrizione al di là degli impegni" conformi alle norme internazionali dopo il 2025, scadenza dell'accordo stesso.