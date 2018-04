Tim, Elliott: pieno sostegno a Genish. Nessun piano... -2

Roma, 30 apr. - Elliott, si legge nel comunicato, "ha cercato di offrire idee costruttive per migliorare il piano di creazione di valore di Tim presentato da Genish il 7 marzo. Elliott e la lista proposta assicurano pieno sostegno a Genish e sono incoraggiati dal fatto che Genish si sia impegnato a restare in Tim per mettere in atto il suo piano col pieno supporto del Consiglio di amministrazione indipendentemente dalla sua composizione".

Il fondo "intende far sì che Genish e la sua suadra di management siano nelle condizioni di massimizzare la creazione di valore derivante dal piano di Tim allineando la società alle best practice internazionali di corporate governance e dotando la società di un board indipendente".

"Per questo - prosegue - Elliott ha proposto una lista di dieci persone indipendenti, altamente qualificate e credibili che condividono la visione di Genish sul futuro di Tim e che sostengono in pieno il business plan di Tim".

Le proposte avanzate da Elliott in vista dell'assemblea del 4 maggio sono state raccolte in un sito web dedicato (www.transformingtim.com).