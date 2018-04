Giappone, preso fuggitivo: elusi migliaia di agenti per settimane

Roma, 30 apr. - La grande fuga di Tatsuma Hirao è finita oggi, tre settimane dopo la sua evasione che aveva costretto oltre 6mila agenti a setacciare una piccola isola giapponese senza riuscire, incredibilmente, a trovare il giovane, inafferrabile fuggitivo.

Hirao, 27 anni, era un detenuto "modello" che si trovava in prigione per una serie di furti. Era riuscito a scappare anche dall'isola di Mukaishima, dove si trovava il penitenziario "aperto" dal quale aveva fatto perdere le sue tracce. Il giovane evaso è stato arrestato in una strada vicino alla stazione ferroviaria di Hiroshima, da dove contava di far perdere le sue tracce.

Il caso ha provocato molta attenzione sui media giapponesi, che hanno dato conto della caccia all'uomo in dettaglio. Hirao, infatti, è riuscito a sfilarsi da una ricerca che ha coinvolto 6mila agenti, cani poliziotto, elicotteri. E' riuscito a procurarsi quello di cui aveva bisogno facendo piccoli furti nell'isola per poi sparire di nuovo, come un fantasma. Ha anche lasciato dei gentili biglietti, quando ha rubato un'auto: "Sto prendendo in prestito la sua automobile, ma non la danneggerò".

La ministra della giustizia giapponese Yoko Kawakami è stata costretta a presentare scuse pubbliche a causa delle difficoltà incontrate dalla polizia nel catturare il fuggitivo. (fonte afp)