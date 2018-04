Roma, 30 apr. - Il fondo Elliott assicura "pieno sostegno" all'amministratore delegato di Tim Amos Genish precisando di aver offerto "idee costruttive" per potenziare il suo piano e che "non c'è nessun piano alternativo". E' quanto si legge in una nota del fondo americano in cui ribadisce la necessità di un board "qualificato ed indipendente" per la società.