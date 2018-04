Regionali: in Fvg alle urne neppure un elettore su due

Trieste, 30 apr. - Neppure un elettore su due è andato a votare in Friuli Venezia Giulia per eleggere il nuovo presidente della regione e 49 consiglieri, nonché 19 sindaci ed altrettanti consigli comunali. L'affluenza alle urne è stata del 49,65%. Nel 2013, quando però si votò in due giornate, era stata di circa un punto percentuale superiore, il 50,48%. Hanno votato in sostanza 549.806 elettori su 1.107.415 aventi diritto. Nella circoscrizione di Udine, dove si svolgevano anche le elezioni per il comune capoluogo, la partecipazione è stata del 52,60%, a Trieste il dato peggiore, 44%. Non è servita, dunque, la campagna elettorale martellante di invito a non disertare le urne. Alle 8 lo spoglio delle schede. I comuni di Talmassons, in provincia di Udine, e di San Giorgio della Richinvelda, in provincia di Pordenone, con un unico candidato sindaco ciascuno, hanno già il sindaco, rispettivamente Fabrizio Pitton e Michele Leon.