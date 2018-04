M.O., Gaza: 3 palestinesi infiltrati uccisi da soldati israeliani

Gaza, 30 apr. - Due palestinesi che si erano infiltrati in territorio israeliano a partire dalla Striscia di Gaza sono stati uccisi dai colpi sparati dai soldati israeliani. Poco prima un altro palestinese era stato ucciso in circostanze simili in un altra zona di confine tra il territorio palestinese e Israele, mentre altri due sono stati arrestati.

Questi decessi fanno salire a 48 il bilancio dei palestinesi uccisi dal 30 marzo, data di inizio delle manifestazioni nella Striscia di Gaza lungo la linea di confine con Israele. Almeno 1.500 i palestinesi rimasti feriti nel corso di queste proteste, denominate "la marcia del ritorno", per rivendicare il diritto del popolo palestinese a tornare sulle terre dalle quali è stato cacciato con la nascita dello stato di Israele nel 1948. (fonte afp)