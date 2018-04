Missili contro base pro-regime in Siria: 26 morti

Roma, 30 apr. - Salve di missili hanno colpito "posizioni militari" del regime siriano presso le province di Hama e Aleppo. L'ha annunciato l'agenzia di stampa ufficiale Sana, denunciando un'"aggressione" senza identificarne gli autori. L'Osservatorio per i diritti umani in Siria, dal canto suo, ha dato notizia di 26 combattenti pro-regime, prevalentemente iraniani, uccisi da missili. I bombardamenti, secondo l'osservatorio, sono "probabilmente israeliani" e hanno colpito la Brigata 47.

Il 9 aprile Israele è stato accusato dal regime di Damasco e dal suo alleato iraniano di aver lanciato attacchi mortali contro una base militare nel centro della Siria. Qualche giorno più tardi, il 14 aprile Washington, Parigi e Londra hanno lanciato attacchi contro diverse posizioni del regime, in rappresaglia per un presunto attacco con armi chimiche sulla città di Douma, bastione ribelle nella Ghouta orientale.

Interpellato dalla radio militare israeliana, il ministro dei Trasporti Yisrael Katz ha affermato di "non essere al corrente di questi avvenimenti" e ha sostenuto che "tutte le violenze e l'instabilità in Siria sono il risultato dei tentativi dell'Iran d'impiantarsio militarmente in questo paese. Israele non permetterà l'apertura di un fronte nord in Siria".