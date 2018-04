Roma, 29 apr. - Le sanzioni alla Russia non vanno aumentate, lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a 'Faccia a faccia' su La7. "Le sanzioni alla Russia non debbono certamente essere incrementate. Non è la soluzione, questa".

Non è invece pensabile che vengano abolite anche quelle esistenti, ha precisato: "E' troppo presto, sarebbe una proposta irrealizzabile, perché poi gli Stati uniti non le abolirebbero ".