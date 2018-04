Tajani: Trump faccia marcia indietro su dazi, nemico è la Cina

Roma, 29 apr. - Una guerra commerciale Usa-Ue sarebbe un "errore clamoroso" da parte di Donald Trump, secondo il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Parlando a 'Faccia a faccia' su La7, Tajani ha spiegato: "E' un problema vero la politica commerciale, gli Stati uniti non possono decidere di trattare l'Europa come la Cina. Il nemico, dal punto di vista commerciale, non è l'Europa, è la Cina".

"Noi - ha agoiunto - abbiamo gli stessi interessi dell'America". Dunque, i dazi sono "sbagliati, sbagliati, sbagliati. Mi auguro che Trump faccia marcia indietro. Siamo il principale alleati degli Stati uniti, siamo il pià grande mercato del mondo, 500 milioni di consumatori, se Trump avvia una guerra commerciale con l'Europa commette un errore a danno del suo Paese".