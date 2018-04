Kim apre ad Abe, ma il Giappone cauto su possibile vertice

Roma, 29 apr. - Nonostante l'apertura di Kim Jong Un, che si è detto pronto a un summit con il premier giapponese Shinzo Abe in qualsiasi momento, e le precedenti dichiarazioni dello stesso capo dell'esecutivo nipponico, oggi Tokyo appare prudente sull'ipotesi che si tenga un incontro al vertice. Lo racconta l'agenzia di stampa Kyodo.

Kim ha aperto a un summit con Abe durante il terzo vertice intercoreano di venerdì scorso con il presidente Moon Jae-in. Il governo di Seoul ha comunicato oggi dettagli dei colloqui avvenuti nel villaggio dell'armistizio di Panmunjom, a cavallo della linea di demarcazione militare che divide le due Coree.

Parlando con la Kyodo, un alto esponente del Kantei, l'ufficio del primo ministro giapponese, ha spiegato che se Tokyo dovesse dire sì a un accordo "senza precondizioni", sarebbe ignorato e verrebbero semplicemente chieste "compensazioni per il passato" coloniale. Tokyo, quando parla di precondizioni, fa solitamente riferimento alla vicenda dei cittadini giapponesi rapiti tra gli anni '70 e '80 da agenti nordcoreani, una vicenda ancora irrisolta che Abe considera ai primi posti della sua agenda internazionale.

I leader giapponesi e nordcoreani si sono incontrati formalmente due volte: nel 2002 e nel 2004. In entrambi i casi si svolsero a Pyongyang e i protagonisti furono per il Giappone l'allora premier Junichiro Koizumi e per la Corea del Nord il leader Kim Jong Il, padre dell'attuale numero uno. Abe, allora, era braccio destro di Koizumi.

Secondo l'agenzia Kyodo è in corso, attraverso il ministero degli Esteri, un dibattito interno per capire quali possano essere i termini di una precondizione per un summit che sembra importante, anche perché il Giappone rischia di restare ai margini di questa importante fase di disgelo delle relazioni con Pyongyang. Un'idea sarebbe la conferma di un accordo bilaterale del 2014, che impegnava la Corea del Nord a un'inchiesta sulla questione dei rapiti. Nel 2016 quell'accordo di arenò di fronte ai test nucleari nordcoreani.

Tuttavia è problematico per Tokyo capire cosa Kim abbia davvero in testa. Abe è sospettoso, tanto che, nonostante Moon abbia comunicato oggi al telefono la volontà di Kim di incontrarlo, il capo del governo nipponico s'è ben guardato dal rivelarlo e la notizia è arrivata da Seoul. Anzi, interpellato dai giornalisti dopo la conversaizone con Moon sull'eventualità che vi fossero stati riferimenti al Giappone nel summiti di venerdì, Abe ha risposto: "Non posso dire al momento". Secondo la Kyodo, l'idea era di tenerla segreta fino al previsto summit Kim-Trump di fine maggio inizio giugno. Quindi, l'agenzia prevede che Tokyo chiederà a Seoul perché l'informazione sia stata diffusa.