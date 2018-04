Tajani: Salvini leale, non farà governo Lega-M5s

Roma, 29 apr. - Matteo Salvini resterà leale al centrodestra, ne è sicuro Antonio Tajani. Durante il 'Faccia a faccia' su La7, Tajani ha spiegato: "Io credo che Salvini sia una persona leale e corretta, e quindi rispetterà l'impegno preso con gli elettori di centrodestra e non farà un governo Lega-M5s".

In caso di nuove elezioni, ha continuato, "vincerà il centrodestra, fi è in crescita. Come non ha cambiato nulla quando fi ha avuto più voti della lega in Molise, non credo che se la Lega avrà più voti di Fi in Friuli cambieranno i rapporti. Ricordiamo che il primo gruppo parlamentare al Senato è quello di Fi".