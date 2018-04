Iran, Londra-Parigi-Berlino ribadiscono sostegno accordo nucleare

Roma, 29 apr. - Londra, Parigi e Berlino hanno ribadito il loro impegno nell'accordo sul nucleare iraniano, considerandolo "il migliore modo di neutralizzare la minaccia" d'un armamento atomico dell'Iran.

Secondo quanto ha riferito l'ufficio della premier britannica Theresa May, il capo del governo di Londra ha avuto colloqui telefonici separati col presidente francese Emmanuel Macron e con la cancelliera tedesca Angela Merkel tra ieri e oggi, dopo la visita dei due leader di Parigi e Berlino al presidente Usa Donald Trump che ha più volte detto di voler stracciare l'accordo.

I tre leader, secondo un comunicato, "hanno discusso dell'importanza dell'accordo nucleare iraniano (...) come mezzo migliore per neutralizzare la minaccia d'un Iran dotato dell'arma nucleare, sono d'accordo sul fatto che la nostra piriorità come comunità internazionale resta quella d'impedire che l'Iran sviluppi l'arma nucleare".

May, Macron e Merkel "hanno convenuto che ci sono elementi importanti non coperti dall'accordo e che hanno bisogno di essere gestiti: in particolare la questione dei missili balistici, di cosa accade alla fine dell'accordo e dell'attività destibilizzatrice dell'Iran nella regione".

In ogni caso, i tre leader " si sono impegnati a continuare a lavorare strettamente asssieme e con gli Usa sulla gestione delle sfide che l'Iran pone, a partire da quelle che potrebbero essere coperte da un nuovo accordo".