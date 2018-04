Nobili(Pd): no a governo con M5s, confronto con circoli

Roma, 29 apr. - Un governo Pd-M5s non è possibile, secondo il deputato Pd Luciano Nobili. "Raccolgo l`appello della base del Partito democratico di Roma: il mio no a qualsiasi accordo con il M5s che sta distruggendo la nostra città e che tiene in ostaggio il nostro Paese ormai da quasi due mesi sarà fermo anche in direzione nazionale".

"Ma in ogni caso - continua - penso sia dovere di ogni parlamentare del Pd in una fase così delicata ascoltare iscritti, militanti, elettori per farsi pienamente portavoce delle posizioni di chi ci ha sostenuto e continua a farlo. Per questo, proprio alla vigilia della direzione nazionale, do appuntamento a quanti vorranno discutere insieme al circolo Pd del Centro Storico in via dei Cappellari, dove sono iscritto".