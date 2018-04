Roma, 29 apr. - Un governo istituzionale non vedrebbe l'appoggio di Fdi, secondo Daniela Santanché: "Qualcuno ricordi al ministro Calenda che non è stato il Pd a vincere le elezioni. La proposta di un governo istituzionale che il Pd dovrebbe lanciare, secondo il ministro, ai 5 stelle è una strada non percorribile. L`unica soluzione è un governo politico a guida centrodestra".