Kim annuncia chiusura sito nucleare: bluff o vero progresso? -rpt -3

Roma, 29 apr. - Sismologi cinesi, citati ad aprile, hanno affermato che l`ultimo test ha provocato crolli nella montagna. All`epoca si parlò di centinaia di vittime tra lavoratori nordcoreani impegnati nello scavo di tunnel, ma questa notizia non ha avuto mai conferma. L`esplosione di settembre scorso provocò un sisma di magnitudo 6.3. Le immagini catturate da Airbus via satelline mostrarono la montagna letteralmente scossa durante il test. E, dopo di esso, vi furono diversi altri altri terremoti, uno dei quali superiore a magnitudo 4. Secondo il sismologo della Columbia University Paul G Richards, interpellato allora dal Washington Post, sembrava esserci "una qualche forma di stress sul terreno". A conferma delle preoccupazioni che già erano state espresse dai suoi colleghi cinesi. All`epoca si parlò di "sindrome della montagna affaticata".

Queste valutazioni non sono tuttavia condivise dagli esperti del rispettato sito di analisi nordcoreane 38 North, secondo i quali Punggye-ri sarebbe pienamente operativo. Anzi, i satelliti hanno rilevato a inizio marzo 2018 movimenti che farebbero pensare a lavori per l`apertura di un nuovo tunnel, a partire dal cosiddetto Portale occidentale. Questo mese i lavori non sarebbero neanche totalmente interrotti. Inoltre, esiste un`altra galleria potenzialmente utilizzabile per i test, il cosiddetto Portale Sud, mentre il Portale Nord - dove è stata fatta esplodere la bomba di settembre - sarebbe stato abbandonato.